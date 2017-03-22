Британия проверит обвинения в связи с отмыванием денег из России

 

Фото: AFP/LETA

Правоохранительные органы Великобритании изучат информацию о возможном использовании ведущих банков страны в схеме отмывания денег из России.

Об этом заявил замминистра финансов Великобритании Саймон Кирби в парламенте страны.

По его словам, регулирующие и правоохранительные органы серьезно относятся к прозвучавшим обвинениям и изучат, является ли опубликованная информация, касающаяся прохождения через британские банки сотен миллионов долларов «грязных» денег из России, основанием для дальнейшего расследования.

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«Мы полны решимости сделать Великобританию самым трудным в мире местом для преступников, перемещающих свои деньги»,

- сказал он.

Саймон Кирби был вызван в Палату общин после публикации в TheGuardian статьи, в которой утверждается, что через 17 крупнейших британских банков, включая HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts, прошли почти $740 млн в рамках международной схемы по отмыванию денег из России.

Согласно документам, которые изучили журналисты британского издания, в рамках схемы из России было выведено в 2010-2014 годах почти $20 млрд, однако сумма может достигать и $80 млрд.

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