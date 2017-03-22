В Китае школьники погибли в давке у туалета

В результате давки в одной из школ провинции Хенань на севере Китая пострадали более 20 учеников. По данным South China Morning Post, погиб один ребенок. Издания The Beijing News сообщает о гибели двух школьников.
Еще 20 детей получили различные травмы, двое в тяжелом состоянии.
Китайские СМИ со ссылкой на родителей учеников сообщают, что давка произошла из-за внезапно обрушившейся стены туалета.
Сообщается, что в Китае уже случались подобные инциденты. Несколько лет назад шесть детей погибли во время давки в одной из школ провинции Юньнань, когда началась паника на лестнице.