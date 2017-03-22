В Шотландии сегодня проголосуют по референдуму о независимости

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Парламент Шотландии сегодня, 22 марта, проголосует по вопросу о необходимости проведения нового референдума о независимости, вопреки противодействию со стороны Лондона.

Ожидается, что лидер Шотландской национальной партии, первый министр Никола Старджен выиграет голосования в парламенте по поддержке нового референдума о независимости. Это даст ей полномочия для переговоров с Лондоном, чтоб провести еще один референдум.

Отметим, что в 2014 году шотландцы проголосовали за то, чтобы остаться в составе Великобритании.

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Против нового референдума выступают лейбористы, либерал-демократы и консерваторы. Но сторонники инициативы – ШНП и поддерживающие их «зеленые» обладают парламентским большинством.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, однако, настаивает на том, что референдум не стоит проводить, пока не завершатся переговоры о Brexit. По мнению Стерджен, плебисцит должен состояться осенью 2018 года или весной 2019 года.

Накануне депутаты парламента Шотландии начали двухдневные дебаты по предложению Старджен провести референдум о независимости.

Напомним, второй референдум о независимости Шотландии может состояться в период между осенью 2018 года и весной 2019 года.

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