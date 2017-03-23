В Брюсселе почтили память жертв прошлогоднего теракта минутой молчания

Сегодня в Брюсселе вспоминают жертв прошлогоднего теракта в аэропорту бельгийской столицы.
На церемонии, которая началась в 7:58 по местному времени — в ту самую минуту, когда год назад произошел первый взрыв, присутствовали родственники жертв атаки, король Филипп и его супруга Матильда, премьер-министр правительства страны Шарль Мишель.
Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.
Теракт в Брюсселе произошел 22 марта прошлого года в аэропорту Завентем и на станции метро Маленбек. В результате погибли 32 человека, более 320 получили ранения.