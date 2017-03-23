В Брюсселе почтили память жертв прошлогоднего теракта минутой молчания

 

Фото: AP/Reuters/Scanpix

Сегодня в Брюсселе вспоминают жертв прошлогоднего теракта в аэропорту бельгийской столицы.

На церемонии, которая началась в 7:58 по местному времени — в ту самую минуту, когда год назад произошел первый взрыв, присутствовали родственники жертв атаки, король Филипп и его супруга Матильда, премьер-министр правительства страны Шарль Мишель.

Обезлюдевший Брюссель

Фото: Обезлюдевший Брюссель0

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Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.

Люди во всем мире поминают погибших в Брюсселе

Фото: Люди во всем мире поминают погибших в Брюсселе0

Теракт в Брюсселе произошел 22 марта прошлого года в аэропорту Завентем и на станции метро Маленбек. В результате погибли 32 человека, более 320 получили ранения.

На улицах Брюсселя царит паника

Фото: На улицах Брюсселя царит паника0


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