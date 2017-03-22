Германия впервые депортирует своих граждан из семей мигрантов

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Власти Германии объявили о депортации двух мужчин, арестованных по подозрению в причастности к террористической деятельности. Как подчеркнул представитель министерства внутренних дел, это первый случай высылки людей, родившихся в семьях мигрантов на территории Германии.

Им также запрещен обратный въезд в страну. Оба мужчины были арестованы в начале февраля в городе Геттингене в центральной части Германии. Родители одного из них прибыли из Нигерии, а другого - из Алжира. Мужчине нигерийского происхождения 22 года, а выходцу из алжирской семьи - 27 лет.

В Германии гражданство определяется не только по месту рождения, но и по гражданству одного или обоих родителей.

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После ареста полиция сообщила, что они представляют опасность, так как у них в ходе обысков были найдено огнестрельное и холодное оружие, патроны и флаг экстремистской группировки «Исламское государство».

При этом власти так и не смогли установить, намеревались ли подозреваемые использовать огнестрельное оружие в ходе возможного теракта,

и формальных обвинений против них выдвинуто не было.

Недавно в Берлине открылся центр депортации мигрантов, не получивших статус беженца в Германии. Учреждение будет координировать действия федеральных властей и земель по добровольному возвращению мигрантов на родину или их принудительной депортации.

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