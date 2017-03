Маленькая девочка стащила пилеолус Папы Римского

«Привел крестницу на встречу с папой. Она украла его шляпу», — написал Буторак.

Как следует из ролика, происшествие рассмешило Папу. За два часа с момента публикации пост собрал 1,4 тысячи лайков.

Видео

Took my Goddaughter to meet the pope. She stole his hat! pic.twitter.com/SdSorop3uN— Mountain Butorac (@MountainButorac) 22 March 2017