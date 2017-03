Двойной теракт в центре Лондона унес жизни четырех человек

Четыре человека погибли, 20 пострадали в результате двух террористических атак в центре столицы Великобритании. Об этом сообщила полицейская пресс-служба Лондона на пресс-конференции вечером в среду, 22 марта. Среди погибших - один сотрудник полиции и нападавший.

Как заявил глава лондонской полиции, в связи с терактами ее сотрудники получили ряд сообщений, в которых речь идет о человеке, упавшем в Темзу с Вестминстерского моста, о наезде автомобиля на пешеходов на этом мосту и о вооруженном ножом человеке. По данным властей Лондона, была спасена тяжело раненая женщина, упавшая в Темзу с моста.

Ранее в Лондоне неизвестный с ножом безуспешно попытался проникнуть в здание парламента Великобритании. Он пырнул ножом полицейского, а затем был застрелен спецназом. Как передает BBC, один полицейский скончался после событий у здания парламента, однако неизвестно, тот ли это человек, который получил ножевое ранение. Кроме того, члены парламента и очевидцы сообщили, что слышали звуки выстрелов, взрывов и видели людей, лежавших на земле.

Видео

LIVE: Follow our continuing coverage as police in London deal with a terrorist attack https://t.co/sasfLMQb5y https://t.co/lMHeVGwZeH— Bloomberg (@business) 22 March 2017