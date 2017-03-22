Двойной теракт в центре Лондона унес жизни четырех человек

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Deutsche Welle

 


После террористических атак в районе здания парламента и Вестминстерского моста в Лондоне полиция сообщила о четверых погибших и двадцати раненых. Полицейская операция продолжается.

Четыре человека погибли, 20 пострадали в результате двух террористических атак в центре столицы Великобритании. Об этом сообщила полицейская пресс-служба Лондона на пресс-конференции вечером в среду, 22 марта. Среди погибших - один сотрудник полиции и нападавший.

Как заявил глава лондонской полиции, в связи с терактами ее сотрудники получили ряд сообщений, в которых речь идет о человеке, упавшем в Темзу с Вестминстерского моста, о наезде автомобиля на пешеходов на этом мосту и о вооруженном ножом человеке. По данным властей Лондона, была спасена тяжело раненая женщина, упавшая в Темзу с моста.

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Теракт в Лондоне

Фото: Теракт в Лондоне0

Ранее в Лондоне неизвестный с ножом безуспешно попытался проникнуть в здание парламента Великобритании. Он пырнул ножом полицейского, а затем был застрелен спецназом. Как передает BBC, один полицейский скончался после событий у здания парламента, однако неизвестно, тот ли это человек, который получил ножевое ранение. Кроме того, члены парламента и очевидцы сообщили, что слышали звуки выстрелов, взрывов и видели людей, лежавших на земле.

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По сообщениям Press Association со ссылкой на медиков, одна женщина погибла, у нескольких пострадавших - тяжелые ранения. Врач центральной больницы в Лондоне пояснил, что речь идет о пешеходах, в которых въехал автомобиль на Вестминстерском мосту. Официальных данных о числе пострадавших пока нет, однако, по данным лондонской службы скорой помощи, к ним поступили около десяти человек, находившихся на Вестминстерском мосту. Полиция и спецназ находятся на месте происшествия, подъезды к парламентской площади и Вестминстерскому мосту перекрыты. Одновременно ведется масштабное расследование событий.

Зарезан полицейский

Ранее глава Палаты общин Дэвид Лидингтон сообщил, что у здания парламента был зарезан полицейский, после чего предполагаемого преступника застрелила полиция. «Также поступили сообщения о дальнейших инцидентах в непосредственной близости от здания», - заявил Лидингтон.

В то же время, в микроблоге Twitter лондонская полиция сообщила об инциденте на Вестминстерском мосту, который вместе с происшедшим у здания парламента расценивается как теракт с применением огнестрельного оружия.

Twitter

Около 10 человек пострадали после того, как автомобиль въехал в толпу пешеходов на Вестминстерском мосту неподалеку от здания парламента, передают британские СМИ. Корреспондент агентства Reuters на месте событий передал, что не менее 12 человек получили телесные повреждения на мосту после того, как раздались выстрелы неподалеку от здания парламента Великобритании. По данным журналистов, нападавших на мосту было двое. Их разыскивает полиция.

О том, связаны ли между собой два инцидента, пока неизвестно.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй находится в безопасности, сообщил ее пресс-секретарь. Членов парламента попросили не покидать здание. Полицейская операция продолжается. Жителей и гостей Лондона просят не приближаться к зоне действий полиции, близлежащие станции метрополитена закрыты.

Пострадали французские школьники

Власти Франции сообщили, что на мосту пострадали три французских школьника в возрасте 15 - 16 лет, которые приехали в столицу Великобритании на экскурсию с классом. По словам очевидцев, их задел автомобиль, предположительно намеренно въехавший в пешеходов.

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