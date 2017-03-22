Теракт у британского парламента: пострадало больше десятка людей

 

Фото: REUTERS/Scanpix

 

В Лондоне около Вестминстерского дворца, где проходят заседания парламента Великобритании, открыли стрельбу. «На данный момент мы квалифицируем этот инцидент как террористическую атаку, пока у нас не будет доказательств в обратном», - говорится в официальном сообщении полиции Великобритании.

Что произошло

По данным агентства Reuters, неизвестный преступник, открывший стрельбу, был убит на месте сотрудниками британской полиции.

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В то же время появились сообщения о том, что очевидцы заметили мужчину с ножом возле Вестминстерского дворца. По неподтвержденным данным, один полицейский получил ножевые ранения.

По предварительной информации, в центре Лондона произошло два инцидента: сначала на Вестминстерском мосту автомобиль наехал на пешеходов, а затем уже у стен Вестминстерского дворца произошла стрельба.

Видео

СМИ передают, что в обоих происшествиях виновен один человек: сначала он проехал по мосту, а затем попытался проникнуть на территорию британского парламента. Сообщается, что преступник был застрелен.

В прессе появилось примерное описание нападавшего: мужчина азиатской внешности, около 40 лет, вооруженный ножом до 20 сантиметров.

В полиции пояснили, что первые сообщения о нападении стали появляться в 14:40. «Примерно в 14:40 нам сообщили об инциденте на Вестминстерском мосту. Мы рассматриваем его как инцидент с огнестрельным оружием, полиция на месте происшествия», - сообщили в полиции.

Официальные комментарии несколько отличаются от информации СМИ с места события.

«На данный момент я могу подтвердить, что серьезный инцидент произошел на территории Вестминстерского дворца. Предварительно, офицер полиции получил ножевые ранения. Вооруженный преступник был застрелен полицией», - сказал лидер палаты общин британского парламента Дэвид Лидингтон, которого цитирует газета The Guardian. По словам Лидингтона, есть сообщения и о других инцидентах возле дворца.

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По словам журналиста Кевина Шофилда, находившегося в здании в момент стрельбы, он слышал снаружи звук, похожий на удар, а затем раздались крики. Журналист утверждает, что видел, как некто напал на полицейского, а также заметил вооруженного мужчину.

Шофилд добавил, что после этого раздались выстрелы, а на улице появились вооруженные полицейские. Он также утверждает, что видел, как во дворе парламента кому-то оказывают первую помощь, отмечает Русская служба BBC.

Погибшие и пострадавшие

По данным фотографа агентства Reuters, более 10 человек на мосту у правительственного здания получили ранения.

Один из очевидцев произошедшего рассказал SkyNews, что он видел тело погибшего в реке. Сообщается, что уже подтверждена смерть женщины.

Теракт в Лондоне

Фото: Теракт в Лондоне0

По информации BBC, которая ссылается на слова очевидцев, в настоящее время территория вокруг дворца оцеплена. На место происшествия по тревоге приехали наряды полиции, сотрудники спецслужб и кареты скорой помощи. Кроме того, туда же прилетел вертолет для оказания помощи пострадавшим и их транспортировки в медицинские учреждения.

Всем сотрудникам Вестминстерского дворца было приказано оставаться в здании. Работа британского парламента приостановлена.

Полиция Великобритании обратились ко всем очевидцам произошедшего с просьбой присылать фото- и видеоматериалы с места происшествия. Кроме того, от правоохранительных органов прозвучал призыв не распространять в интернете и социальных сетях фотографии пострадавших.

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