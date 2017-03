Теракт у британского парламента: пострадало больше десятка людей

Что произошло

По данным агентства Reuters, неизвестный преступник, открывший стрельбу, был убит на месте сотрудниками британской полиции.

В то же время появились сообщения о том, что очевидцы заметили мужчину с ножом возле Вестминстерского дворца. По неподтвержденным данным, один полицейский получил ножевые ранения.

По предварительной информации, в центре Лондона произошло два инцидента: сначала на Вестминстерском мосту автомобиль наехал на пешеходов, а затем уже у стен Вестминстерского дворца произошла стрельба.

Видео

LIVE: Follow our continuing coverage as police in London deal with a terrorist attack https://t.co/sasfLMQb5y https://t.co/lMHeVGwZeH— Bloomberg (@business) 22 March 2017