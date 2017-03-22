Эрдоган поставил безопасность европейцев в зависимость от уважения к Турции

 

Фото: Sergey Guneev / Sputnik

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что европейцы не смогут чувствовать себя в безопасности ни в одной стране мира, если Европа продолжит применять в отношении Анкары методы, которые он ранее назвал «нацистскими». Об этом, как пишет газета The Independent, он сказал журналистам в Анкаре.

«Если Европа будет так продолжать, ни один европеец ни в одной стране мира не сможет безопасно гулять по улицам», - заявил турецкий президент и добавил: «Мы, Турция, призываем Европу уважать права человека и демократию».

РИА «Новости» перевело этот фрагмент выступления иначе, чем его поняли в Европе:

«Если вы будете продолжать так и дальше, ни один житель западных стран не сможет ступить ни шагу нигде в мире».

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Комментарий относился к запрету турецким правительственным чиновникам встречаться с диаспорой в Европе с целью агитации за изменение конституции и расширение полномочий Эрдогана. Сейчас они, по словам премьер-министра Турции Нумана Куртулмуша, они участвуют в мероприятиях для экспатриантов, живущих в европейских странах, но без агитации.

Куртулмуш заявил, что скандал помог туркам в Европе лучше понять предлагаемые на референдуме конституционные изменения. Он повторил сравнение с нацистами, возмутившее в Германии многих политиков, заявив, что в Европе слышится «поступь неонацизма и крайнего расизма». Премьер-министр объяснил, что Турция переживает из-за возрождения нацизма в Германии, когда немцы кричат: «Турки - вон». «Германия может сновать попасться в тот же капка», - предупредил Куртулмуш.

Ранее, когда из Германии и Нидерландов выдворили турецких министров, намеревавшихся агитировать за конституционную реформу, Эрдоган обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель в нацизме сам Эрдоган. 19 марта он заявил, что Меркель «использует нацистские методы» против его «братьев, которые живут в Германии», и против его «министров и депутатов, которые приезжают туда».

Сравнением были возмущены в Берлине, а соратник канцлера премьер-министр земли Гессен Фолькер Буфье, занимающий должность заместителя председателя «Христианско-демократического союза», заявил, что в стране больше не ждут Эрдогана, визит которого в Германию был намечен на март.


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