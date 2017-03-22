Возглавить Госдепартамент Рекса Тиллерсона уговорила жена

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассказал, что занял этот пост благодаря своей жене, которая убедила его согласиться на предложение, сделанное президентом Дональдом Трампом.

«Я не хотел эту работу. Я не стремился к этой работе. Но моя жена сказала, что я должен», — заявил Тиллерсон в интервью изданию Independent Journal Review.

До назначения на должность госсекретаря Тиллерсон возглавлял компанию Exxon Mobil. По его словам, он собирался уйти в отставку в марте 2017 года, уехать на ранчо и побыть со своими внуками.

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«Жена убедила меня. Она была права. Я должен это сделать», — сказал Тиллерсон.

О том, что Дональд Трамп собирается назначить Рекса Тиллерсона на должность госсекретаря США, стало известно в декабре 2016 года. Кандидатура Тиллерсона была официально представлена Сенату 20 января, сразу после инаугурации Трампа.

На посту руководителя Exxon Mobil Тиллерсон, в частности, занимался бизнесом с «Роснефтью» и встречался с президентом России Владимиром Путиным. Тиллерсона наградили российским орденом Дружбы.

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