Полиция: За терактами в Лондоне стоит один человек

Заместитель главы Скотланд-Ярда Марк Роули заявил, что теракты у здания парламента в Лондоне осуществил один человек.

«Мы располагаем информацией только об одном человеке. Однако в рамках меры предосторожности в ближайшее время видимое присутствие полиции в Лондоне усилится, в том числе, на транспорте», — сказал он.

Ранее в СМИ циркулировали слухи о том, что террористов было двое и что полиция якобы ведет розыск второго злоумышленника.

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В то же время стало известно, что британский парламент, деятельность которого была прервана произошедшим возле здания терактом, вернется к полноценной работе в четверг.

«Планируется, что завтра работа возобновится по графику», — сказал источник в парламенте.

Предположительно, в четверг возобновятся дебаты и в парламенте Шотландии, прервавшем в среду обсуждение идеи нового референдума о независимости региона. Сегодня должно было состояться голосование, оно, по всей видимости, будет перенесено.

По последним данным полиции, в результате серии терактов возле здания британского парламента погибли четыре человека, включая самого нападавшего.

«Четыре человека погибли. В их числе полицейский, который охранял парламент, и один человек, который, как мы полагаем, являлся злоумышленником, застреленным полицией», — сказал представитель Скотланд-Ярда.





















































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Преступник, въехавший в ограду парламента на внедорожнике, ранил полицейского ножом, после чего был застрелен правоохранителями.

Отмечается, что еще одной погибшей стала женщина, раненная при стрельбе на Вестминстерском мосту.

Кроме того, ранения получили, по меньшей мере, 20 человек. Госпитализированы не менее 10 человек, многие из них находятся в тяжелом состоянии.

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