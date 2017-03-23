Шнурки помешали женщине попасть в резиденцию Трампа

 

Фото: Caro/Scanpix

Женщина пыталась проникнуть на территорию Белого дома и перелезла через ограду резиденции президента США, однако ей помешали шнурки.

Как сообщает Associated Press, инцидент произошел 21 марта, хотя известно об этом стало только сейчас.

Оказалось, что сотрудники Секретной службы заметили женщину, которая пыталась перелезла через забор, однако зацепилась за него шнурками ботинок и была задержана.

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Выяснилось, что женщину зовут Марси Валь, ей 38 лет. 22 марта она предстала перед судом и свою вину отрицала. Судья оставил ее на свободе до следующего заседания.

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Как уже писал Русский TVNET, американцу по имени Джозеф Янг удалось прокрасться мимо охраны в личный кабинет президента США Дональда Трампа в его флоридской резиденции Мар-а-Лаго и сделать селфи на фоне портрета миллиардера-республиканца.

Снимок он опубликовал в Интернете с подписью: «Прокрался мимо секретной службы, чтобы сделать селфи. Им следовало бы предупредить нас, чтобы мы не заходили сюда».

Фотография наделала много шума в соцсетях, пользователи возмущаются: так-то служба безопасности охраняет первое лицо Америки? Мол, этот парень мог оказаться убийцей или террористом.

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