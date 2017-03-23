После теракта в Лондоне Шотландия отложила обсуждение референдума

Шотландский парламент приостанавливает обсуждение референдума о независимости из-за теракта в Лондоне. Об этом заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен, сообщает Korrespondent.net.

«Мои мысли с теми, кто получил травмы, и все мы испытываем чувство солидарности с жителями Лондона сегодня вечером», – отметила она.

Как уже писал Русский TVNET, в результате теракта у здания парламента в Лондоне погибли пять человек, по меньшей мере 40 получили ранения.

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Напомним, второй референдум о независимости Шотландии может состояться в период между осенью 2018 года и весной 2019 года.

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