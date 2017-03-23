Теракт в Лондоне: полиции известна личность нападавшего

Британские полицейские работали всю ночь, расследуя самый кровавый теракт в Лондоне за последние 12 лет, в котором погибли 5, а ранены были 40 человек. Следователи работают, чтобы найти возможных напарников нападавшего, сообщает CNN.
Полиция данное нападение считает «терроризмом исламистов», и указывает, что личность нападавшего им известна, однако публично ее не раскрывают.
Публично идентифицирована пока что одна жертва. Кит Палмер, полицейский с 15-летним стажем, который был насмерть зарезан у здания парламента до того, как полицейские застрелили нападавшего.
Невооруженный 48-летний Палмер ранее служил в вооруженных силах.
Как уже писал Русский TVNET, пять человек погибли, 40 пострадали в результате двух террористических атак в центре столицы Великобритании. Среди погибших - один сотрудник полиции и нападавший.Еще по этой теме