Команду Трампа прослушивали, но, возможно, случайно

Помощники Трампа, возможно, подверглись рутинной прослушке со стороны Агентства национальной безопасности США. Некоторые аспекты, однако, вызывают беспокойство, заявил соратник Трампа Девин Нунес.

В скандале вокруг предполагаемой прослушки команды Дональда Трампа бывшей администрацией США высокопоставленный представитель Конгресса публично подтвердил этот факт, однако подчеркнул, что прослушка была, возможно, случайной. Прослушка была направлена против другой страны, и помощники Трампа, по всей видимости, лишь случайно попали в донесения Агентства национальной безопасности (АНБ) США, заявил председатель комитета Палаты представителей по делам разведки Девин Нунес вечером в среду, 22 марта.

Нунес, являющийся соратником Трампа по Республиканской партии, сказал, что, изучая полученные от АНБ документы, он обратил внимание на то, что собранная информация, очевидно, не является прицельной. «Это нормальный, случайный сбор данных», - пояснил конгрессмен. Он также выразил мнение, что информация была собрана легально.

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Нунес не уточнил, перехватывало ли АНБ коммуникации конкретно Дональда Трампа. На вопрос о том, можно ли говорить о шпионаже за Трампом, он ответил: «Это смотря что называть шпионажем».

Перехваченные данные не связаны с расследованием ФБР

Нунес сказал, что перехваченные АНБ коммуникации, по всей видимости, не связаны с нынешним расследованием ФБР по поводу контактов команды Трампа с Россией. Он отметил, что АНБ рутинно записывает переговоры между ведущими американскими политиками с иностранными представителями, но в письменной версии прослушки конкретные имена никогда не называются.

Однако в данном случае есть основания опасаться того, что произошла «демаскировка», указал Нунес. Он назвал проблематичным то, что в отчетах спецслужб помощники Трампа названы поименно. «То, что я прочитал, беспокоит меня, и я думаю, это должно беспокоить и президента и его команду». В то же время Нунес подчеркнул, что обвинения по поводу прослушки в адрес экс-президента Барака Обамы беспочвенны.

Сбор данных, о которых говорил Нунес, происходил в ноябре, декабре и январе, то есть в то время, когда Трамп принимал в своем нью-йоркском небоскребе возможных кандидатов на министерские посты, вел первые переговоры с другими главами государств и правительств и обсуждал со своими сотрудниками планы на посту президента.

Реакция Трампа

Президент США Дональд Трамп, публично обвинивший администрацию Обамы в прослушивании своей команды, сказал, что после заявления Девина Нунеса он чувствует себя «до известной степени оправданным» в своих предположениях и «в своем роде реабилитированным».

Между тем заместитель председателя комитета Палаты представителей по делам разведки Адам Шиф от Демократической партии резко раскритиковал действия Девина Нунеса. Он выразил возмущение тем, что Нунес проинформировал Трампа и прессу раньше, чем других членов комитета.

«Если представленная Нунесом информация соответствует действительности, то он должен был проинформировать комитет», - подчеркнул Шиф. Он выразил сомнение в том, что данная тема теперь будет изучаться корректно. «Так не проводят чистое расследование», - пояснил конгрессмен.

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