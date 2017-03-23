В Киеве убит сбежавший из России экс-депутат Госдумы Вороненков

В центре Киева, на пересечении улицы Пушкинской и бульвара Тараса Шевченко возле гостиницы «Премьер Палас», утром в четверг, 23 марта, произошла перестрелка. В результате был убит заочно арестованный в РФ и получивший гражданство Украины бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков.

Глава полиции Киева Андрей Крищенко подтвердил, что Вороненков был застрелен, сообщает «112 Украина». «Была перестрелка около 40 минут назад. Охранник погибшего ранил нападавшего, а нападающий еще ранил охранника, кроме того, что убил одного человека. Личность погибшего установлена. Это бывший депутат Госдумы РФ», - сказал Крищенко.

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Фото из Киева, где застрелен сбежавший Денис Вороненков pic.twitter.com/QvBWwT0zDb— Алексей Нарышкин (@AlexNaryshkin) March 23, 2017

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Нападавший и охранник Вороненкова находятся в больнице под охраной. Полиция рассматривает версию заказного убийства. «Это первая версия, которая сейчас рассматривается, учитывая личность потерпевшего, его деятельность и сам способ совершения преступления», - пояснил Крищенко.

На место убийства Вороненкова выехал генпрокурор Украины Юрий Луценко,

сообщает «112 Украина».

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Как сообщается на сайте департамента коммуникации Нацполиции Украины, среди версий убийства Вороненкова в первую очередь рассматриваются возможные действия России. «На сегодняшний момент мы понимаем, учитывая личность погибшего, среди первоочередных версий рассматриваем как раз действия Российской Федерации, направленные на уничтожение этого лица как такового, которое давало важные показания и играло ключевую роль в процессах, которые происходили в Украине», - сообщил заместитель главы Национального полиции Александр Вакуленко.

Из-за убийства в центре Киева президент Украины Петр Порошенко срочно вызвал председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака. Как сообщает УНИАН, об этом глава СБУ лично сообщил и.о. председателя Консультативной миссии Евросоюза Жоэль Вахтер перед началом совместного пресс-брифинга руководства СБУ и Консультативной миссии ЕС на тему: «Пути европейских спецслужб: первый отчет СБУ за европейскими практиками».

Грицак на пресс-конференции на просьбу прокомментировать, имеет ли отношение стрельба в центре Киева к какой-то спецоперации, ответил: «Я могу сказать лишь то, что у меня нет данных, что это была какая-то спецоперация. Предварительные данные, которые есть у меня, в крайнем случае Служба безопасности такой спецоперации не проводила. В районе «Премьер-паласа» действительно есть, к сожалению, и погибшие, и раненые. Там сейчас работают следственно-оперативные группы Национальной полиции и Службы безопасности», - заявил глава СБУ.

Перед смертью Вороненков шел на встречу с Пономаревым

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, также дававший показания по делу в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича, сообщил, что перед убийством Вороненков шел на встречу с ним. «Денис Вороненков убит в 11:25 у «Премьер Паласа«. Он шел на встречу со мной. Нет слов. Охранник успел ранить нападавшего. Версия очевидна - я говорил, что Вороненков не жулик, а следователь, смертельно опасный для российских силовиков», - написал бывший парламентарий настраницев Facebook.

Экс-депутаты Госдумы РФ Вороненков и Пономарев оба давали показания Генпрокуратуре Украины по делу о госизмене Януковича.

Осенью 2016 года Вороненков вместе с супругой Марией Максаковой-Игенбергс переехали из Москвы в Киев. Экс-депутат Госдумы РФ получил гражданство Украины и дал показания украинской прокуратуре по делу о госизмене Януковича.

В конце января 2017 года информация об эмиграции двух бывших парламентариев распространилась в российских СМИ. В середине февраля Максаковуисключилииз «Единой России», а в начале марта Вороненковаизгнали из КПРФиз-за наличия у него иностранного гражданства.

Более того, 3 марта Басманный суд Москвы заочно арестовал Вороненкова, а следствие объявило его в международный розыск. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы и в организации фальсификации Единого государственного реестра юридических лиц. По данным следствия, Вороненков в 2011 году совершил рейдерский захват здания в центре Москвы стоимостью 5 млн долларов. Затем он помог найти покупателя на незаконно захваченный дом предпринимателя Отари Кобахидзе, за что получил более 1 млн долларов.



