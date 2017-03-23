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Теракт в Лондоне совершил 52-летний Халид Масуд. Мужчина находился в поле зрения полиции, но не в связи с терроризом. У полиции не было информации о том, что Халид Масуд готовился к терактам, сообщают зарубежные СМИ, ссылаясь на ланные местной полиции.

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Известно, что лондонского террориста судили за ношение оружия без разрешения и нарушение общественного порядка.

В первый раз Масуд был осужден в 1983 году, а последний раз - в декабре 2003 года.Мужчина родился в графстве Кент, а последнее время проживал в английском Бирбенгеме.

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Утро в Лондоне после теракта

Фото: Утро в Лондоне после теракта0

Британские полицейские

продолжают расследовать самый кровавый теракт в Лондоне за последние 12 лет, в котором погибли 5, а ранены были 40 человек.

Теракт в Лондоне

Фото: Теракт в Лондоне0

Среди погибших - один сотрудник полиции и нападавший.

22 марта около 14:40 по местному времени в Лондоне автомобиль, следовавший по Вестминстерскому мосту, выехал на тротуар, сбил несколько человек и доехал до здания парламента. Там преступник был остановлен полицией.

Ранее полиция сообщала, что данное нападение считает «терроризмом исламистов», и указывает, что личность нападавшего им известна, однако публично они ее пока не станут раскрывать.

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