В Лондоне сотни человек почтили память погибших при теракте

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В Лондоне проходит церемония в память жертв атаки у здания парламента.

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Как передает BBC, мэр города Садик Хан поблагодарил полицейских, оперативно отреагировавших на угрозу, и заявил, что «ответ на эту атаку на наш город, наш образ жизни и наши ценности показал миру, что значит быть лондонцем».

В траурной церемонии также приняла участие министр внутренних дел Великобритании Эмбер Рудд.

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Теракт в Лондоне

Фото: Теракт в Лондоне0

«Тем, что мы собрались вместе, отправились на работу, продолжили жить нормальной жизнью, мы показали, что террористы не победят нас. Мы победим их», — заявила она.

Утро в Лондоне после теракта

Фото: Утро в Лондоне после теракта0

Согласно данным очевидцев,

сотни человек собрались на Трафальгарской площади, чтобы зажечь свечи, принять участие в минуте молчания и почтить память жертв теракта.

Накануне в столице Великобритании произошло нападение, которое британская полиция квалифицировала как теракт. Сначала террорист на автомобиле совершил наезд на пешеходов на Вестминстерском мосту, а затем он, вооружившись ножом, напал на группу полицейских возле здания парламента.Жертвами теракта стали три человека, нападавший также был убит.

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