В Лондоне сотни человек почтили память погибших при теракте

В Лондоне проходит церемония в память жертв атаки у здания парламента.
Как передает BBC, мэр города Садик Хан поблагодарил полицейских, оперативно отреагировавших на угрозу, и заявил, что «ответ на эту атаку на наш город, наш образ жизни и наши ценности показал миру, что значит быть лондонцем».
В траурной церемонии также приняла участие министр внутренних дел Великобритании Эмбер Рудд.
«Тем, что мы собрались вместе, отправились на работу, продолжили жить нормальной жизнью, мы показали, что террористы не победят нас. Мы победим их», — заявила она.
Согласно данным очевидцев,
сотни человек собрались на Трафальгарской площади, чтобы зажечь свечи, принять участие в минуте молчания и почтить память жертв теракта.
Накануне в столице Великобритании произошло нападение, которое британская полиция квалифицировала как теракт. Сначала террорист на автомобиле совершил наезд на пешеходов на Вестминстерском мосту, а затем он, вооружившись ножом, напал на группу полицейских возле здания парламента.Жертвами теракта стали три человека, нападавший также был убит.Еще по этой теме