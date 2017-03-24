Маккейн поставил убийство Вороненкова в один ряд с гибелью Магнитского и Немцова

Сенатор от Республиканской партии США Джон Маккейн обвинил российское государство в смерти бывшего думца-коммуниста Дениса Вороненкова. Политик с женой, коллегой по Госдуме шестого созыва певицей Марией Максаковой ранее получил убежище на Украине.

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«Во время еще одного беззастенчивого акта государственного терроризма России среди белого дня в Киеве был убит депутат Денис Вороненков», — сказано в заявлении на сайте Маккейна.

Американский законодатель сравнил устранение Вороненкова с убийствами в РФ оппозиционера Бориса Немцова и гибелью в СИЗО вскрывшего коррупционную схему аудитора Сергея Магнитского.

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Тем временем, по данным СМИ, бывший дупутат Госдумы Илья Пономарев, с которым в день убийства должен был встретиться Вороненков, рассказал, что на Украине семья политика была взята под госохрану. Вороненкову выделили двух охранников, но в день трагедии его сопровождал только один. Второй телохранитель остался с почувствовавшей недомогание Максаковой.

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