Марин Ле Пен выступила в Госдуме РФ и пообещала отменить санкции, если станет президентом

Марин Ле Пен
 

Марин Ле Пен. Фото: Raitis Plauks / F64

Лидер партии «Национальный фронт», кандидат в президенты Франции прибыла в Москву по приглашению комитета Госдумы по международным делам и в ходе встречи с российскими депутатами призвала Россию и Францию объединиться, чтобы спасать мир от глобализации и исламского фундаментализма. Она заверила, что ее позиция по Украине совпадает с мнением Кремля и пообещала отменить антироссийские санкции, если станет президентом.

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«Не вижу поводов, которые оправдали бы нынешнее враждебное отношение французских властей к России», - цитирует выступление Ле Пен в Госдуме ТАСС.

Лидер французских «правых» заверила, что в случае своей победы на президентских выборах будет развивать российско-французские отношения. «Вы знаете, что я сторонница развития и поддержания отношений с Россией, исторически наши страны связаны. Речь идет и об отношениях в сфере культуры, и о парламентских связях, торговых отношениях, сфере обмена технологиями», - передает «Интерфакс».

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Как пояснила Ле Пен, это сотрудничество по-настоящему важно «в деле борьбы с терроризмом и исламизмом». «Я выступаю за то, чтобы Российская Федерация, безусловно, принимала должное участие в борьбе с терроризмом. Это должна быть борьба свободных наций, свободных народов с общей террористической угрозой», - сказала она.

«На всех уровнях, которые только для меня доступны, я стараюсь выступать за борьбу с терроризмом, отстаивание необходимости этой борьбы. Дело в том, что Франция, моя страна, уже платит высокую цену за присутствие в мире угрозы терроризма. За один только прошедший год в нашей стране погибли 300 человек», - напомнила политик.

Глава «Национального фронта» в своем выступлении назвала недопустимой невозможность общения российских и французских парламентариев из-за санкций ЕС. В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин, обратив внимание на статус Марин Ле Пен как депутата Европарламента, пригласил ее участвовать в работе парламентской ассамблеи ОДКБ.

«Я всегда выступала за отмену санкций, которые считаю контрпродуктивными. Я считаю попранием демократических прав запрет парламентариям разговаривать друг с другом, вместе работать. Надеюсь, что Франция сможет, я смогу отстоять позицию, согласно которой мы отменили бы «черные списки» по крайней мере на территории Франции», - сообщила Ле Пен. «Сейчас эти «черные списки» остаются во многом под влиянием давления со стороны Брюсселя», - считает она.

«Мы не верим ни в дипломатию угроз, ни в дипломатию санкций, ни в дипломатию шантажа, которую, к сожалению, ЕС последнее время все чаще применяет к Российской Федерации и против своих собственных членов», - заявила Ле Пен от имени «Национального фронта».

Ле Пен отметила, что ее позиция в отношении ситуации на Украине с момента начала там конфликта не изменилась и совпадает с российскими оценками. «Я всегда подчеркивала в своих выступлениях роль ЕС в разрастании и углублении этого конфликта», - напомнила политик.

Как напоминает ТАСС, ранее Ле Пен так формулировала свою позицию: «Сегодня на Украине мы вынуждены иметь дело с правительством, которое незаконно пришло к власти в результате «революции на майдане» и теперь подвергает гражданское население бомбардировкам в Донецке и Луганске. Это военное преступление, что должно было бы вызвать крайнее возмущение у всех этих защитников прав человека, которых мы сегодня постоянно слышим с совсем другими заявлениями во французских СМИ».

Говоря о Евросоюзе, Марин Ле Пен высказала мнение о том,что Франция перестала быть полностью суверенной страной. «Дело в том, что в настоящий момент проблему, с которой мы столкнулись, можно резюмировать следующим образом: Франция перестала быть полностью суверенной страной», - сказала она, напомнив, что Франция «делегировала часть своих полномочий, по крайней мере в том, что касается ведения торговых переговоров и осуществления дипломатических функций, Евросоюзу».

«ЕС же в настоящий момент ведет себя как противник идеи, которую мы отстаиваем в своей политике. Я надеюсь, что Франция вернет себе суверенитет и уже не будет никаких поводов отказывать российско-французским отношениям, чтобы они возобновились и вышли на ту крейсерскую скорость, которая необходима для их развития», - высказалась политик, выразив надежду на то, что избрание Дональда Трампа президентом США упросит для Франции возвращение особой роли в мировой политике.

С Марин Ле Пен за пост президента Франции борются экс-министр экономики Эммануэль Макрон и экс-премьер Франсуа Фийон. Голосование состоится в два тура - 23 апреля и 7 мая.

После отъезда лидера «Национального фронта» в Москву вице-президент партии Флориан Филиппо в заявлении для французских СМИ заверил, что Ле Пен не намерена искать в России источники финансирования.

Напомним, в 2014 году на фоне обострения отношений РФ и Запада «Нацфронт» получил кредит в 9 млн евро от «Европейского российского банка» (ЕРБ) - чешской «дочки» российского «Первого чешско-российского банка» (ПЧРБ). Банк, приобретенный российской компанией «Стройтрансгаз», подконтрольной ближайшему другу президента России Владимира Путина бизнесмену Геннадию Тимченко, позднее перешел в руки к Роману Попову, в прошлом занимавшему должность главы финансового департамента «Стройтрансгаза».

В декабре 2016 года французская пресса утверждала, что партия заключила оговор с Россией, включающий кредит, финансирующий предвыборную кампанию партии в полном объеме, в обмен на признание Крыма российской территорией в случае победы. Генсек партии Николя Бей это опроверг. Сама Марин Ле Пен также отвергла эти сведения, отвечая на вопрос агентства Reuters, а ее окружение назвало информацию «досужими вымыслами».

В январе выяснилось, что кредит французской партии был переуступлен московской фирме «Конти», занимающейся арендой и лизингом машин и зарегистрированной в Бутово. В феврале сообщалось, что партия Марин Ле Пен намерена взять новый кредит.


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