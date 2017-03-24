Юнкер: Британия заплатит за Brexit $62 млрд

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер
 

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Фото: AP/Scanpix

Еврокомиссия выставит Лондону счет в размере около 50 млрд фунтов стерлингов ($62 млрд). Великобритания сможет окончательно покинуть ЕС только после его уплаты. Об этом заявил глава ЕК Жан-Клод Юнкер.

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«Мы детально подсчитаем все взносы Великобритании и придем к итоговому числу», - приводит его слова BBC.

В ответ на вопрос о том, будет ли сумма близка к 50 млрд фунтов, он ответил положительно.

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Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй собирается официально запустить переговоры по Brexit 29 марта. Вопрос о деньгах, которые британцы должны заплатить для покрытия своих обязательств, будет на переговорах одним из ключевых.

Сумма включает в себя такие обязательства, как выплата пенсий чиновникам ЕС, финансирование инфраструктурных объектов и т.д.

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