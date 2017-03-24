Экс-президент Египта Мубарак вышел на свободу

Хосни Мубарак
 

Хосни Мубарак. Фото: REUTERS/Scanpix

Бывший президент Египта Хосни Мубарак вышел на свободу, проведя под стражей почти шесть лет. 88-летний экс-президент покинул армейский госпиталь, где он находился большую часть срока заключения. Об этом сообщил адвокат Фарид аль-Диб в пятницу, 24 марта.

В начале марта 2017 года Хосни Мубарак был оправдан в рамках последнего начатого против него уголовного дела.

На прошлой неделе прокуратура одобрила освобождение экс-президента, который был свергнут в феврале 2011 года в результате массовых народных протестов. В отношении Мубарака по-прежнему ведется расследование по делу о коррупции, поэтому ему не разрешено покидать пределы Египта, сообщил адвокат.

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Со времени свержения в 2011 году, Хосни Мубарак проходил по целому ряду уголовных дел.

В январе 2016 года апелляционный суд подтвердил трехлетний срок лишения свободы для экс-президента и обоих его сыновей по делу о коррупции. Время, уже проведенное под стражей, было засчитано осужденным, поэтому сыновья Мубарака уже на свободе.

В начале марта 2017 года оправдательным приговором завершился последний судебный процесс против Хосни Мубарака, на котором экс-президент обвинялся в причастности к гибели в 2011 году сотен демонстрантов, добивавшихся его отставки. В рамках данного дела Мубарак в 2012 году был первоначально приговорен к пожизненному тюремному заключению.

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