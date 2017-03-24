Видео с птичьего полета: паром «Севол», затонувший три года назад, частично извлекли из воды

В Южной Корее проводится операция по подъему с морского дна парома «Севол», затонувшего в апреле 2014 года. Работы в Желтом море начались еще накануне, а в четверг, 23 марта, судно впервые показалось над поверхностью воды, передает местное агентство Yonhap.

СМИ публикует фотографии, на которых видны две баржи, расположенные с двух сторон от находящегося над водой борта парома, лежащего на боку. Отмечается, что между баржами были натянуты тросы, с помощью которых «Севол» и подняли на поверхность.

Планируется, что

в дальнейшем его извлекут полностью и поместят на специальное полупогруженное судно.

Оно будет выполнять роль своеобразной «подставки», на которой паром доставят в юго-западный порт Мокпо.

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Ожидается, что это может произойти уже сегодня вечером, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство морского и рыбного хозяйства Республики Корея. Между тем, по данным Yonhap, полный подъем парома может занять до 12 дней.

«Севол» затонул 16 апреля 2014 года в Желтом море неподалеку от острова Чиндо вблизи юго-западных берегов страны. В результате погибли 304 человека.

Расследование крушения продолжалось более пяти месяцев.

В ходе следствия было арестовано около 150 человек.

Как установило следствие, одной из основных причин крушения стал перегруз: в день трагедии паром перевозил более 3,6 тонны груза - втрое больше рекомендуемого максимума.

Также обнаружилось, что судно было переделано для увеличения вместимости примерно на 117 человек, в результате чего паром стал тяжелее на 239 тонн, что нарушило его устойчивость. Следствие пришло к выводу, что к трагедии привели и несогласованные действия экипажа - паром проходил по узкому каналу рядом с островом Чиндо и резко повернул на 15 градусов, в результате чего накренился и перевернулся.

Капитан парома Ли Чжун Сок сначала был приговорен к 36 годам лишения свободы. Затем ему ужесточили наказание до пожизненного.

В то же время главе компании - оператора затонувшего парома уменьшили срок заключения с 10 лет до семи.

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