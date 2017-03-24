Глава Еврокомиссии предсказал войну в случае распада ЕС

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер раскритиковал президента США Дональда Трампа за его положительное отношение к выходу Великобритании из Евросоюза.

Он заявил, что подобный энтузиазм со стороны Трампа «удивляет и раздражает», а также призвал власти США не поощрять других членов ЕС следовать примеру Лондона.

По словам Юнкера, в своем разговоре с вице-президентом США Майком Пенсом 20 февраля он рассказал, что распад Евросоюза повлечет за собой катастрофу континентального масштаба.

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«Я сказал вице-президенту: «Не делайте этого, не поощряйте других к выходу (из ЕС. — Ред.), потому что если Евросоюз распадется, вы получите новую войну на западных Балканах», — рассказал Юнкер в интервью Financial Times.

По мнению президента Еврокомиссии, важно предложить странам региона перспективу членства в ЕС:

«Если мы оставим их в одиночестве, — Боснию и Герцеговину, Республику Сербскую, Македонию, Албанию, все эти страны — мы опять получим войну».

Ранее в пятницу Юнкер заявил, что после выхода Британии из ЕС ей потребуется выплатить Брюсселю десятки миллиардов евро.

В интервью BBC он оценил эту сумму в 50 млрд евро (около $62 млрд) — стоимость всех проектов, которые Лондон ранее согласился финансировать.

«Не будет ни санкций, ни наказаний, ничего подобного, но Британия должна знать, и я предполагаю, что правительство знает, что они должны уважать договоренности, в том числе и достигнутые ранее», — сказал еврочиновник.

Юнкер отметил, что не питает враждебности к Британии, поскольку она — часть Европы. «Надеюсь на сохранение дружеских отношений с Великобританией», — заявил глава общеевропейского правительства.

В то же время он заявил, что ЕС проиграл от решения народа и властей Соединенного королевства. «Это поражение и трагедия», — ответил глава Еврокомиссии на соответствующий вопрос.

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