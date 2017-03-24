ИГИЛ взяло ответственность за нападение в Чечне

Islāma valsts
 

Islāma valsts. Фото: REUTERS/Scanpix

Двум боевикам удалось скрыться.

Террористическая группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападение на российскую воинскую часть в Чечне. Об этом сообщает Site.

Российкие военные сообщили, что во время нападения были ликвидированы шестеро боевиков. Еще двоим удалось скрыться. Так, в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что у бандитов обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы, а на телах двух из них - муляжи поясов смертников. Напомним, нападение было совершено около 02:30 ночи. Боевики пытались проникнуть на территорию одного из военных городков. В итоге шестеро военных погибли, еще трое - ранены.

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