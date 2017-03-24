Появилось видео момента убийства Вороненкова в Киеве

 

Фото: EPA/LETA

Днем 24 марта 2017 года на Youtube было опубликовано видео с места убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, сбежавшего на Украину в минувшем феврале.

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Как ранее сообщал Русский TVNET, Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта около 12 часов дня. Киллер напал на него со спины и выпустил в него несколько пуль. В результате Вороненков скончался на месте от полученных ранений.

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Охранник Вороненкова успел открыть огонь по убийце, ранив его. Как оказалось, нападавшим стал 28-летний Павел Паршов, который позднее умер в больнице.

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