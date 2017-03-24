В центре Нью-Йорка столкнулись два поезда

В центре Нью-Йорка столкнулись два поезда
 

В центре Нью-Йорка столкнулись два поезда. Фото: REUTERS/Scanpix

В Нью-Йорке на железнодорожном вокзале Penn Station с рельсов сошел скорый пассажирский поезд Amtrak, следовавший до Вашингтона. В результате инцидента состав врезался в другой поезд, что в результате полностью парализовало движение на станции. Официальные власти уже сообщили, что в результате столкновения никто не пострадал, передает NBC.

По предварительным данным, около 09:00 по местному времени (16:00 мск) отбывавший в столицу США поезд компании Amtrak, двигаясь на небольшой скорости, частично сошел с рельс и врезался в другой состав, прибывающий на Penn Station из Бостона.

Как уточнили в транспортной компании, последний вагон поезда Amtrak остановился вровень с платформой и все 248 пассажиров благополучно вышли на перрон. Очевидцы сообщили, что инцидент сопровождался громким грохотом - в нескольких вагонах поезда в результате инцидента были выбиты стекла.

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В настоящее время движение поездов на станции Penn Station, которая является крупнейшим междугородним вокзалом Нью-Йорка, полностью парализовано. Местным жителям рекомендовано воспользоваться автомобильным транспортом или другими вокзалами города.

На месте инцидента работают сотрудники экстренных служб, которые ликвидируют последствия столкновения поездов. На данный момент у местных властей нет информации относительно возможных причин случившегося.

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