11 молодых людей у Освенцима убили овцу и разделись

Nacistu sauklis «Arbeit macht frei» («Darbs dara brīvu») pie bijušās Aušvicas koncentrācijas nometnes
 

Nacistu sauklis «Arbeit macht frei» («Darbs dara brīvu») pie bijušās Aušvicas koncentrācijas nometnes. Фото: AGENCJA GAZETA / REUTERS

В местных СМИ появилась информация, что участники акции таким способом пытались высказаться против конфликта в Украине.

Несколько молодых людей в пятницу зарезали овцу около входа в бывший концентрационный лагерь Освенцим в Польше, сообщает руководство музея.

Затем молодые люди, среди которых были и мужчины, и женщины, разделись и приковали себя цепями друг к другу перед воротами лагеря, где висит знаменитая надпись «Труд освобождает».

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По данным местных СМИ, участники акции повесили на ворота баннер с надписью «любовь» и снимали действо на камеру в беспилотнике.

Полиция задержала 11 человек, участвовавших в акции, передает корреспондент Би-би-си в Польше. Франс Пресс сообщает о 14 задержанных.

Большая часть задержанных оказалась поляками, однако местные СМИ сообщают, что среди них были также граждане Германии и Белоруссии.

В полиции Франс Пресс сообщили, что сейчас участников акции допрашивают, а на месте происшествия находятся сотрудники полиции.

Представитель полиции пояснил, что об инциденте сообщат в прокуратуру, а участникам акции предъявят, вероятно, обвинения в осквернении памятника.

В местных СМИ появилась информация, что участники акции столь неординарным способом пытались высказаться против вооруженного конфликта на Украине.

«Мы шокированы и возмущены попыткам использовать мемориальный объект для протестов, что оскверняет память тысяч жертв», - заявил Франс Пресс представитель музея. По его словам, в музее подобное произошло впервые.


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