Американка пять дней бродила в пустыне из-за ошибки в Gооgle Maps

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Студентка из Техаса Эмбер Катанна Ванхек (Amber Katanna VanHecke) рассказала, как из-за ошибки в Google Maps не могла выбраться из пустыни на протяжении 119 часов. Произошедшее девушка в деталях описала на своей страничке в Facebook.

Facebook

Девушка на автомобиле следовала по картам Google, сервис посоветовал ей свернуть с шоссе на грунтовую дорогу и ехать около 64 километров до следующего шоссе. Вскоре она уперлась в ограждение и не нашла дороги, к которой ее вел сервис. Тем временем на улице начало темнеть, а GPS-сигнал пропал. Однако на этом проблемы не закончились, ведь вскоре американка обнаружила, что в баке ее машины практически не осталось бензина.

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Оставшись в пустыне, она выложила камнями слова SOS и HELP. Высота каждой буквы достигала девяти метров. Также девушка попыталась привлечь внимание с помощью костра, однако он слишком быстро прогорал. Единственное, что оставалось несчастной - искать место, где бы ловила сотовая связь, а для этого ей пришлось пройти пешком более 17 километров, когда девушка наконец смогла дозвониться в экстренные службы.

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