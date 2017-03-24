ЕС заявил о риске войны на Балканах из-за Трампа

Евроскептическая риторика Трампа может привести к распаду ЕС, что повлечет за собой войну на Балканах, заявил Юнкер.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что евроскептическая риторика президента США Дональда Трампа может привести к развалу Евросоюза, что повлечет за собой войну на Балканах. «Не поощряйте выход других стран, потому что если Европейский союз рухнет, вы получите новую войну на западных Балканах», - сказал Юнкер в интервью Financial Times. По его словам, важно сохранить перспективу членства в ЕС для балканских стран.

«Если мы оставим их в одиночестве, - Боснию и Герцеговину, Республику Сербскую, Македонию, Албанию, все эти страны - мы опять получим войну», - отметил он.

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Юнкер также заявил, что энтузиазм Трампа по выходу Британии из ЕС «удивляет и раздражает».

Ранее также глава европейской дипломатии Федерика Могерини ответила Трампу, предположившего, что Евросоюз ждет распад. «ЕС сплотится, и мы будем вместе. Я в этом уверена на 100 процентов», - сказала она.

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