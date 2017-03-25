Пилот Ту-154 в Сочи разбил самолет во власти иллюзий

 

Фото: Alexander Ryumin/TASS/Scanpix

Причиной катастрофы Ту-154 Министерства обороны России, рухнувшего в Черное море в декабре прошлого года, могла быть потеря пилотом ориентировки в пространстве, узнала газета «Коммерсант». По этой версии, летчик доверился своим инстинктам, проигнорировал показания приборов и направил самолет в пике с креном в 55 градусов.

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По мнению участников расследования трагедии, такое поведение пилота может объясняться спецификой ночного вылета из Адлера. «Через несколько секунд после отрыва от хорошо освещенной и размеченной полосы ты пересекаешь также подсвеченную береговую линию и сразу попадаешь как будто в черную дыру», - поделился с изданием один из авиаэкспертов.

Исчезновение всех ориентиров при выходе самолета в воздушное пространство могло привести к тому, что инстинкт самосохранения подтолкнул летчика дистанцироваться от показаний приборов и начать ориентироваться на свой вестибулярный аппарат.

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Однако в таком состоянии правильно оценить положение самолета в пространстве летчик не может и оказывается «во власти собственных иллюзий». Кратковременное попадание самолета в восходящий воздушный поток может создать у пилота ощущение задравшегося носа судна. Как отмечает газета, из-за потери пространственной ориентировки происходит каждая десятая авиакатастрофа.

Вопросы продолжает вызывать странное молчание в кабине: лишь на девятой секунде пикирования сидящий позади летчиков штурман произнес фразу: «Командир, мы падаем». Спасти самолет к тому моменту уже было нельзя, однако пилоты на предупреждение штурмана даже не отреагировали - параметрический самописец движения штурвалов «на себя» не зафиксировал.

Согласно данным черных ящиков, примерно через минуту после отрыва от полосы Ту-154 находился на расчетной высоте около 250 метров, двигался с нормальной скоростью и начал запланированный правый разворот. Но маневр завершен не был - как раз в этот момент управляющий самолетом Роман Волков неожиданно направил его в пике. Перед ударом о воду крылья Ту-154 располагались под углом 55 градусов к горизонту, чем и объяснятся версия, озвученная единственным свидетелем катастрофы, который сравнил положение самолета с поднятым на заднее колесо мотоциклом.

Самолет Минобороны РФ Ту-154 25 декабря в 01:38 вылетел с аэродрома Чкаловский в Подмосковье и направлялся на авиабазу «Хмеймим» в сирийской Латакии. В Сочи воздушное судно остановилось на дозаправку. В 05:27 по Москве самолет пропал с радаров спустя две минуты после вылета из аэропорта Адлера. Позже стало известно, что лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.

На борту воздушного судна находились 92 человека. Среди жертв катастрофы - 64 сотрудника ансамбля песни и пляски имени Александрова и его руководитель Валерий Халилов, три съемочных группы (телеканалов НТВ, «Звезда» и Первого канала), врач Елизавета Глинка, которая везла в Сирию медикаменты, а также директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков и члены экипажа.

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