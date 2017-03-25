В США самолет врезался в жилой дом, есть жертвы

 

Фото: AP/Scanpix

В штате Джорджия Соединенных Штатов Америки небольшой частный самолет врезался в жилой дом, сообщает телеканал Fox News.

Самолет следовал в региональный аэропорт, расположенный недалеко от места аварии. По данным телеканала, в результате аварии погиб один человек - пилот самолета, в то же время пассажиров на борту воздушного судна не было.

Жители дома, по словам их соседей, в момент аварии находились в церкви.

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Напомним, в конце февраля в городе Риверсайде, штат Калифорния, легкомоторный самолет упал на жилые дома. После этого начался большой пожар. В результате инцидента четыре человека погибли, еще двое получили ранения.

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