В США самолет врезался в жилой дом, есть жертвы

В штате Джорджия Соединенных Штатов Америки небольшой частный самолет врезался в жилой дом, сообщает телеканал Fox News.

Самолет следовал в региональный аэропорт, расположенный недалеко от места аварии. По данным телеканала, в результате аварии погиб один человек - пилот самолета, в то же время пассажиров на борту воздушного судна не было.

Жители дома, по словам их соседей, в момент аварии находились в церкви.

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Twitter

DEVELOPING: Plane Apparently Crashes Into Home in Marietta, Georgia (Vista Woods Dr.); Casualties Unknown - WSBTV pic.twitter.com/MM5ByPUhhs— Breaking911 (@Breaking911) March 25, 2017

Напомним, в конце февраля в городе Риверсайде, штат Калифорния, легкомоторный самолет упал на жилые дома. После этого начался большой пожар. В результате инцидента четыре человека погибли, еще двое получили ранения.

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