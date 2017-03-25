Неизвестный устроил стрельбу во Франции: ранен подросток

 

Фото: AP/Scanpix

Во результате стрельбы на парковке во французском Лилле, три человека получили ранения, среди них подросток, передает русская служба ВВС со ссылкой на издание La Voix du Nord.

Отмечается, что стрельба произошла на юге города, в районе станции метро Porte d'Arras. Местные власти подтвердили эту информацию.

Во время стрельбы ранен в ногу 14-летний подросток, еще один человек получил ранение в шею. Они госпитализированы. Третья пострадавшая самостоятельно отправилась в больницу.

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Радио France Bleu Nord утверждает, что стрелявший сбежал с места происшествия. По информации радиостанции,

стрельба произошла на парковке, на месте найдено около десятка гильз и работает полиция.

La Voix du Nord информирует, что согласно предварительным данным расследования, человек, открывший огонь, решил свести с кем-то счеты.


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