Лидеры стран ЕС приняли декларацию о будущем ЕС без Великобритании

Лидеры 27 стран-членов Евросоюза подписали декларацию о будущем ЕС после Brexit - выхода Великобритании. Декларация - это главный итог саммита в Риме, посвященного 60-летию Римского договора (1957), который заложил основы Евросоюза.

Саммит прошел в капитолийском Дворце консерваторов в Риме - там же, где была подписана декларация 1957 года.

Заявление, которое еще в четверг пригрозила заблокировать Польша, отражает видение будущего союза во всех сферах. Как сообщила незадолго до подписания документа администрация президента Франции,

в документе выражены достижения европейцев за последние 60 лет, в том числе мир, процветание, европейская социальная модель.

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Названы и вызовы, стоящие перед Европой: рост популизма, недоверие к европейским институтам и террористическая угроза.

Премьер Польши Беата Шидло, позиция которой стала главной интригой встречи, перед подписанием занесла ручку над документом и замерла на несколько секунд. Поставив подпись, Шидло развела руками и улыбнулась, передает РИА «Новости».

Председатель Евросовета Дональд Туск, выступая на саммите, заявил, что Европа должна быть единой: «Скажите, почему нам нужно терять уверенность в цели союза сегодня? Только потому, что это стало нашей реальностью или потому что нам надоело, мы устали от этого? Мы будем или едиными, или нас вовсе не будет.

Только объединенная Европа может выступать суверенно в отношении других стран мира».

В декларации лидеры выражают желание реагировать на вызовы сообща и солидарно, а также указывают приоритеты на будущее: безопасность и защита, процветание и экономический рост, социальная политика и сильные позиции на международной арене.

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