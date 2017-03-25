В Киеве похоронили убитого экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова

 

Фото: REUTERS/Scanpix

 

Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков в субботу похоронен на Зверинецком кладбище в Киеве. Церемония прощания с экс-депутатом состоялась сегодня во Владимирском соборе столицы Украины. В ней приняли участие несколько десятков человек, в том числе вдова Мария Максакова, родственники погибшего, бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, некоторые украинские политики, передает ТАСС.

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Перед собором собралась огромная толпа, прибытия гроба с телом покойного ждали около 100 человек, в том числе несколько десятков журналистов. Пришли и некоторые общественные деятели Украины, передает Life.

Однако

все внимание было приковано даже не к умершему, а к его вдове певице Марии Максаковой. На отпевание покойного супруга оперная дива пришла при полном параде

– с ярко накрашенными глазами и вишнево-красным маникюром.

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Фото: REUTERS/Scanpix

Во время траурной церемонии произошел конфуз – у кого-то зазвонил телефон. Оказалось, что вдова экс-парламентария забыла отключить звук на мобильном. Немного замешкавшись она достала сотовый и все же перевела аппарат в беззвучный режим, проигнорировав при этом звонок.

Фото: REUTERS/Scanpix

В Киеве убили бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова

Фото: В Киеве убили бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова0

Напомним, Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева, когда направлялся на встречу. Киллер выстрелил в него несколько раз – раны оказались смертельными. Экс-депутат умер мгновенно.

Власти Украины назвал имя убийцы: это Павел Паршов, 1988 года рождения, уроженец Севастополя, служивший в Нацгвардии. В Киеве сообщили о его связи с российскими спецслужбами. По словам советника главы МВД Антона Геращенко, после убийства Вороненкова его жене Марии Максаковой, а также бывшему депутату Госдумы Илье Пономареву была предоставлена государственная охрана.

Вороненков в декабре 2014 года был лишен депутатской неприкосновенности в связи с уголовным делом о рейдерском захвате одного из зданий в центре Москвы. В октябре 2016 года Вороненков эмигрировал на Украину.


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