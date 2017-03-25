В Киеве прощаются с убитым бывшим депутатом Госдумы РФ Вороненковым

Отпевание Дениса Вороненкова проходит во Владимирском соборе. Похоронят экс-парламентария на Зверинецком кладбище Киева.
Перед собором собралась огромная толпа, прибытия гроба с телом покойного ждали около 100 человек, в том числе несколько десятков журналистов. Пришли и некоторые общественные деятели Украины, передает Life.
Однако
все внимание было приковано даже не к умершему, а к его вдове певице Марии Максаковой. На отпевание покойного супруга оперная дива пришла при полном параде
– с ярко накрашенными глазами и вишнево-красным маникюром.
Фото: REUTERS/Scanpix
Во время траурной церемонии произошел конфуз – у кого-то зазвонил телефон. Оказалось, что вдова экс-парламентария забыла отключить звук на мобильном. Немного замешкавшись она достала сотовый и все же перевела аппарат в беззвучный режим, проигнорировав при этом звонок.
Фото: REUTERS/Scanpix
Напомним, Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева, когда направлялся на встречу. Киллер выстрелил в него несколько раз – раны оказались смертельными. Экс-депутат умер мгновенно.Еще по этой теме