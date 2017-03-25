В Минске задержаны сотни участников Марша воли

В Минске сегодня прошла несанкционированная акция оппозиции Марш воли, посвященная празднованию Дня воли. В марше приняли участие несколько тысяч человек, а сама акция завершилась массовыми задержаниями оппозиционеров и журналистов, передает белорусский портал tyt.by.

Вскоре после шествия по проспекту Независимости люди пытались собраться возле Академии наук и кинотеатра Октябрь, но ОМОН не давал даже останавливаться, поголовно проверяя документы и отправляя в автозаки всех, не желающих покидать площадь.

«В нескольких местах проспект и близлежащие улицы были заблокированы автозаками и ОМОНом со щитами. Жесткие массовые задержания были на всем протяжении проспекта, а также на площади Я. Коласа, где митингующих взяли в кольцо», - пишет издание, оценивая общее количество задержанных в сотни человек.

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Также сообщается, что

задержанными оказались и многочисленные журналисты, которым не помог ни статус, ни редакционные задания, ни обозначение себя всеми возможными способами.

Как сообщает белорусское агентство Белапан, задержан его корреспондент Захар Щербаков. Кроме того, по информации агентства, задержаны два корреспондента BBC.

Портал tut.by сообщает о задержании журналистов Комсомольской правды Ирины Козлик, Дарьи Путейко, Анны Рыбчинской и редактора газеты Андрея Левковского.

Также задержан российский фотожурналист Антон Карлинер, журналисты Нашай Новы Ирина Араховская и Артем Гарбацевич, журналисты Белсат Анна Бодяко и Александра Борозенко.

Сообщается, что акции, посвященные Дню воли, прошли сегодня в Гродно, Бресте, Могилеве и Витебске. Лишь в Витебске митинг не был санкционирован властями, в остальных городах к митингующим даже выходили представители местных властей.