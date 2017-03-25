Украина предоставила охрану вдове Вороненкова

Мария Максакова во время похорон мужа
 

Мария Максакова во время похорон мужа. Фото: AP/Scanpix

Украина предоставила государственну охрану бывшим депутатам Госдумы РФ Илье Пономареву и Марии Максаковой. Об этом сообщил народный депутат, советник министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Интерфакс.

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«Да, предоставлена государственная охрана - и ей, и Илье Пономареву», - сказал он возле Владимирского собора в Киеве, где проходила отпевание убитого экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, который был мужем Марии Максаковой.

Геращенко также сообщил, что

охранник Вороненкова, получивший ранения при покушении, находится в стабильно тяжелом состоянии.

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В Киеве убили бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова

Фото: В Киеве убили бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова0

«Он находится в тяжелом состоянии, но это состояние стабильное, и мы надеемся, что он вскоре выздоровеет и приступит к выполнению служебных обязанностей», - заявил он.

Как сообщалось, Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева у отеля Премьер Палас. Его охранник тяжело ранил нападавшего, который вскоре скончался в больнице. Вскоре выснилось, что киллером был гражданин Украины Павел Паршов.

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