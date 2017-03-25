В Евросоюзе собираются ввести единый дорожный сбор

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Marina Lystseva/TASS/Scanpix

Еврокомиссия планирует ввести дорожные сборы на всех автодорогах в странах Евросоюза. Как заявила 25 марта еврокомиссар по транспорту Виолета Булк, соответствующий законопроект будет представлен в мае 2017 года.

Главная цель инициативы ЕК - упростить перемещение европейскими трассами и избавить водителей от необходимости останавливаться для уплаты различных пошлин на разных участках трасс в странах ЕС.

Вместо этого на территории Евросоюза централизованно будет платиться единый дорожный сбор, который владельцы транспортных средств смогут оплачивать или при помощи системы предварительной оплаты, либо путем ежемесячных отчислений.

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Сумма дорожного сбора будет зависеть от количества пройденных километров и от степени вреда, который автомобиль оказывает окружающей среде,

рассказала Булк. Доходы от сборов будут перечисляться в бюджет стран, по дорогам которых проехал автомобиль.

Еврокомиссия рассчитывает на достижение соглашения по этому вопросу между государствами-членами ЕС к концу 2019 года.


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