США ввели новые санкции против России

США ввели санкции в отношении восьми российских организаций. Их обвиняют в нарушении американского законодательства о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии от 2009 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя администрации США.

В черный список попали Рособоронэкспорт, 150-й авиационный ремонтный завод, внешнеэкономическое объединение Авиаэкспорт, Научно-производственное объединение Базальт, Научно-производственная корпорация Конструкторское бюро машиностроения, Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала авиации Б. П. Бугаева, Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации, Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина.

При этом не уточняется, в чем конкретно заключаются предъявляемые российским организациям претензии.

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Санкции введены на два года. Нвые ограничительные меры предусматривают запрет на приобретение любыми ведомствами США продукции и услуг попавших в черный список, продажу им Вашингтоном оружия и военной техники, выдачу им лицензий на приобретение товаров, подпадающих под режим экспортного контроля, предоставление им помощи.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон может отменить действие санкций, если сочтет это необходимым.

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