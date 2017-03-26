В Великобритании прогремел мощный взрыв: десятки пострадавших

В городе Нью-Ферри (графство Мерсисайд) произошел взрыв, в результате которого было разрушено одно здание, а также пострадали более 30 человек, передает The Mirror.
Инцидент произошел в китайском ресторане и танцевальной студии, здание было полностью уничтожено.
По предварительным данным причиной взрыва могла стать утечка газа.
New Ferry explosion scene..... pic.twitter.com/4QfzhZVKT0— YogaMatt79 (@YogaMatt79) 25 марта 2017 г.
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