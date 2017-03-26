В Великобритании прогремел мощный взрыв: десятки пострадавших

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В городе Нью-Ферри (графство Мерсисайд) произошел взрыв, в результате которого было разрушено одно здание, а также пострадали более 30 человек, передает The Mirror.

Инцидент произошел в китайском ресторане и танцевальной студии, здание было полностью уничтожено.

По предварительным данным причиной взрыва могла стать утечка газа.

Реклама

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Wirral explosion: Massive 'gas blast' injures 34 - two seriously - and flattens buildings


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 45000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 54700 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 165000 EUR

reklama.vesti.lv

На Камчатке проснулся молчавший 200 лет вулкан Hi-Tech

На Камчатке проснулся молчавший 200 лет вулкан

Том Круз закрутил роман со сногсшибательной 28-летней блондинкой Showbiz

Том Круз закрутил роман со сногсшибательной 28-летней блондинкой

Медики призвали не хрустеть пальцами и шеей Wo&Men

Медики призвали не хрустеть пальцами и шеей

52-летняя Апина показала себя обнаженной в постели с мужчиной Showbiz

52-летняя Апина показала себя обнаженной в постели с мужчиной

Она точно не робот? Китаянка считает деньги со скоростью света Hi-Tech

Она точно не робот? Китаянка считает деньги со скоростью света

Великобритания

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
279 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 270 EUR
Продают Земля, Бабитe
Продают Земля, Бабитe 31 000 EUR
Сдают Дом, Межапаркс
Сдают Дом, Межапаркс 1 900 EUR
Продают Квартиры, Юрмалe
Продают Квартиры, Юрмалe 326 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
РУКОВОДИТЕЛЯ ПО ЛОГИСТИКЕ
РУКОВОДИТЕЛЯ ПО ЛОГИСТИКЕ
IMPORTA-EKSPORTA MENEDŽERIS
IMPORTA-EKSPORTA MENEDŽERIS
ĪPAŠUMU PĀRVALDĪŠANAS UN NODRO ...
ĪPAŠUMU PĀRVALDĪŠANAS UN NODRO ...
PRESES SEKRETĀRU/-I
PRESES SEKRETĀRU/-I
http://alkoutlet.lv

Темы

 