В Лас-Вегасе неизвестный устроил стрельбу в автобусе, сообщает Las Vegas Sun.
Инцидент произошел 25 марта около 10:45 по местному времени на бульваре Лас-Вегас-Стрип возле гостиницы «Космополитен».
В результате стрельбы ранения получили два человека. Оба были доставлены в больницу, однако позднее один скончался от полученных ранений. О состоянии здоровья второго пострадавшего не сообщается.
Нападавший забаррикадировался в автобусе, однако затем сдался и был взят под стражу.
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