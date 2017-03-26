В Лас-Вегасе неизвестный устроил стрельбу в автобусе

 

Фото: AP/Scanpix

В Лас-Вегасе неизвестный устроил стрельбу в автобусе, сообщает Las Vegas Sun.

Инцидент произошел 25 марта около 10:45 по местному времени на бульваре Лас-Вегас-Стрип возле гостиницы «Космополитен».

В результате стрельбы ранения получили два человека. Оба были доставлены в больницу, однако позднее один скончался от полученных ранений. О состоянии здоровья второго пострадавшего не сообщается.

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Нападавший забаррикадировался в автобусе, однако затем сдался и был взят под стражу.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Strip reopens after lengthy standoff with ‘delusional’ gunman on bus

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