В Гонконге сошел с ума эскалатор: 18 пострадавших

 

Фото: Flickr/James

В Гонконге в торговом центре Langham Place сломался эскалатор, в результате чего пострадали около двух десятков людей. Об этом сообщает телеканал RTHK.

«По меньшей мере 18 человек получили ранения в субботу из-за неисправности эскалатора в торговом центре Langham Place в районе Монгкок», - сказано в сообщении.

Как рассказали телеканалу очевидцы, 40-метровый эксалатор внезапно увеличил скорость почти вдвое, а затем начал двигаться в обратном направлении. В результате ЧП многие люди упали и получили травмы.

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Пострадавшие были госпитализированы.

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