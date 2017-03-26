Президента Йемена приговорили к смертной казни за госизмену

Абд-Раббу Мансур Хади
 

Абд-Раббу Мансур Хади. Фото: Reuters/ScanPix

Суд в столице Йемена Сане, находящийся под контролем повстанцев-хуситов из шиитского движения «Ансар Алла», приговорил врага группировки в двухлетней гражданской войне, президента страны Абд Раббу Мансура Хади к смертной казни за «государственную измену».

По данным Reuters, политик был обвинен в «подстрекательстве и помощи агрессорскому государству — Саудовской Аравии — и ее союзникам».

Смертный приговор за госизмену также был вынесен шести высокопоставленным правительственным чиновникам Йемена, в том числе послу республики в США Ахмеду Аваду бин Мубараку, а также бывшему министру иностранных дел страны Рияду Ясину.

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В Йемене с 2014 года продолжаются столкновения между правительственными войсками и хуситами. В результате конфликта уже погибли более 40 тыс. человек, еще свыше 19 млн граждан нуждаются в срочной гуманитарной помощи.


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