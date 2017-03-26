Канада разместит в Европе истребители

В Европе будут размещены шесть канадских истребителей CF-18, разработанных на базе американского истребителя-бомбардировщика F/A-18 Hornet.

Как сообщает телеканал СВС, канадская авиация и обслуживающий персонал разместятся в Исландии в знак солидарности с союзниками по НАТО. Такое решение было принято правительством Канады после Варшавской встречи, прошедшей в прошлом году.

Целевая группа будет размещена в рамках комплекса мер, направленных на сдерживание амбиций России в Восточной Европе.

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По планам, патрулирование «без боекомплекта» начнется уже в мае, и полеты будут продолжаться несколько недель.

Телеканал отмечает, что таким образом будет поддерживаться боеспособность самолетов.

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