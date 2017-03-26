Пентагон: В Афганистане уничтожен известный боевик «Аль-Каиды»

В ходе авиаударов ВВС США в Афганистане был уничтожен виновный в гибели двух американских солдат высокопоставленный командир террористической организации «Аль-Каида». Об этом сообщается на сайте Пентагона.

Отмечается, что боевик Кари Ясин, которого Пентагон охарактеризовал как «хорошо известного главаря террористов «Аль-Каиды», был уничтожен в афганской провинции Пактика.

«Смерть Кари Ясина — свидетельство того, что террористы, которые порочат ислам и намеренно атакуют невинных людей, не уйдут от правосудия», — сказал министр обороны США Джим Мэттис.

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Ранее сообщалось, что самолеты ВС США совершили серию авиаударов по боевикам террористической группировки «Аль-Каида» в сирийском Идлибе.