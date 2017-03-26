Пентагон: В Афганистане уничтожен известный боевик «Аль-Каиды»

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

В ходе авиаударов ВВС США в Афганистане был уничтожен виновный в гибели двух американских солдат высокопоставленный командир террористической организации «Аль-Каида». Об этом сообщается на сайте Пентагона.

Отмечается, что боевик Кари Ясин, которого Пентагон охарактеризовал как «хорошо известного главаря террористов «Аль-Каиды», был уничтожен в афганской провинции Пактика.

«Смерть Кари Ясина — свидетельство того, что террористы, которые порочат ислам и намеренно атакуют невинных людей, не уйдут от правосудия», — сказал министр обороны США Джим Мэттис.

Реклама

Ранее сообщалось, что самолеты ВС США совершили серию авиаударов по боевикам террористической группировки «Аль-Каида» в сирийском Идлибе.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 54700 EUR
Земля
Земля, Jūrmala, 48600 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 350 EUR

reklama.vesti.lv

Принцесса Монако увела мужа у модели из Тулы Wo&Men

Принцесса Монако увела мужа у модели из Тулы

«Я снова влюблена»: Виктория Боня рассказала о новом избраннике Showbiz

«Я снова влюблена»: Виктория Боня рассказала о новом избраннике

Bugatti выпустила велосипед по цене четырех Lada Vesta Hi-Tech

Bugatti выпустила велосипед по цене четырех Lada Vesta

Фитнес-модель честно показала, как выглядит тело «в критические Wo&Men

Фитнес-модель честно показала, как выглядит тело «в критические

Без парика и маски: как певица Сиа выглядит в жизни Showbiz

Без парика и маски: как певица Сиа выглядит в жизни

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Ozolnieki
215 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 270 EUR
Продают Земля, Бабитe
Продают Земля, Бабитe 31 000 EUR
Сдают Дом, Межапаркс
Сдают Дом, Межапаркс 1 900 EUR
Продают Квартиры, Юрмалe
Продают Квартиры, Юрмалe 326 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
MĀRKETINGA UN TIRDZNIECĪBAS V ...
MĀRKETINGA UN TIRDZNIECĪBAS V ...
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
http://alkoutlet.lv

Темы

 