Жители России вышли на улицы, протестуя против коррупции

В воскресенье, 26 марта, по всей России проходят митинги против коррупции, к которым призывал оппозиционный политик Алексей Навальный.

Так, во Владивостоке на митинг под лозунгом «Он нам не Димон» собрались более тысячи человек. Мероприятие обернулось массовыми задержаниями: по предварительной информации, под стражей оказались более 30 человек.

Задерживают людей и в других городах. Так, до десяти человек было задержано в Южно-Сахалинске, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске.

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В свою очередь в Чите организаторов митинга и сторонников Навального облили зеленкой.

Отметим, что в Москве митинг не был согласован с мэрией, но Навальный призвал всех выйти на несанкционированную акцию на Тверской.

Нет, это не зацикленное видео pic.twitter.com/FWCWlfedNo— Антон Б. (30+) (@antonb_ru) March 26, 2017

Напомним, ранее Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал расследование о недвижимости главы правительства России Дмитрия Медведева, которая, как утверждается в публикации, приобретена незаконным путем.

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