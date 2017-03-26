Жители России вышли на улицы, протестуя против коррупции

 

Фото: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / TT NYHETSBYRÅN

В воскресенье, 26 марта, по всей России проходят митинги против коррупции, к которым призывал оппозиционный политик Алексей Навальный.

Так, во Владивостоке на митинг под лозунгом «Он нам не Димон» собрались более тысячи человек. Мероприятие обернулось массовыми задержаниями: по предварительной информации, под стражей оказались более 30 человек.

Задерживают людей и в других городах. Так, до десяти человек было задержано в Южно-Сахалинске, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске.

Реклама

В свою очередь в Чите организаторов митинга и сторонников Навального облили зеленкой.

Отметим, что в Москве митинг не был согласован с мэрией, но Навальный призвал всех выйти на несанкционированную акцию на Тверской.

Напомним, ранее Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал расследование о недвижимости главы правительства России Дмитрия Медведева, которая, как утверждается в публикации, приобретена незаконным путем.

Еще по этой теме
То ли Маска, то ли Шрек: Навального облили зеленкой

То ли Маска, то ли Шрек: Навального облили зеленкой


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 77900 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 545 EUR
Дом
Дом, Sigulda, 170000 EUR

reklama.vesti.lv

Фитнес-модель честно показала, как выглядит тело «в критические Wo&Men

Фитнес-модель честно показала, как выглядит тело «в критические

Том Круз закрутил роман со сногсшибательной 28-летней блондинкой Showbiz

Том Круз закрутил роман со сногсшибательной 28-летней блондинкой

Она точно не робот? Китаянка считает деньги со скоростью света Hi-Tech

Она точно не робот? Китаянка считает деньги со скоростью света

52-летняя Апина показала себя обнаженной в постели с мужчиной Showbiz

52-летняя Апина показала себя обнаженной в постели с мужчиной

«Я снова влюблена»: Виктория Боня рассказала о новом избраннике Showbiz

«Я снова влюблена»: Виктория Боня рассказала о новом избраннике

Акции протеста

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Ozolnieki
215 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 270 EUR
Продают Земля, Бабитe
Продают Земля, Бабитe 31 000 EUR
Сдают Дом, Межапаркс
Сдают Дом, Межапаркс 1 900 EUR
Продают Квартиры, Юрмалe
Продают Квартиры, Юрмалe 326 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
MĀRKETINGA UN TIRDZNIECĪBAS V ...
MĀRKETINGA UN TIRDZNIECĪBAS V ...
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
http://alkoutlet.lv

Темы

 