В Москве во время митинга против коррупции был задержан оппозиционный политик Алексей Навальный.

Политика посадили в автозак, который с трудом мог двигаться через толпу: перед транспортным средством встали люди, кто-то перегородил путь машиной.

Кто-то перегородил машиной специально. Тут никто не боится pic.twitter.com/8FBFTXICrx— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 26 марта 2017 г.

Сам Навальный призвал людей не биться за него с полицией, а продолжать шествие: «Ребята, со мной все хорошо. Не надо меня отбивать. Идите по Тверской. Наша сегодняшняя тема - борьба с коррупцией».

Реклама

Как уже писал Русский TVNET, в воскресенье, 26 марта, по всей России проходят митинги против коррупции, к которым призывал оппозиционный политик Алексей Навальный. Мероприятия начались и в Москве. Там центр города наводнили силовики: полицейские, сотрудники ОМОН, кинологи, в переулках - готовые отвозить протестующих в ОВД автозаки и техника, призванная в случае чего блокировать проход по улицам.

Еще по этой теме