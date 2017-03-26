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В Москве во время митинга против коррупции был задержан оппозиционный политик Алексей Навальный.

Политика посадили в автозак, который с трудом мог двигаться через толпу: перед транспортным средством встали люди, кто-то перегородил путь машиной.

Сам Навальный призвал людей не биться за него с полицией, а продолжать шествие: «Ребята, со мной все хорошо. Не надо меня отбивать. Идите по Тверской. Наша сегодняшняя тема - борьба с коррупцией».

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Как уже писал Русский TVNET, в воскресенье, 26 марта, по всей России проходят митинги против коррупции, к которым призывал оппозиционный политик Алексей Навальный. Мероприятия начались и в Москве. Там центр города наводнили силовики: полицейские, сотрудники ОМОН, кинологи, в переулках - готовые отвозить протестующих в ОВД автозаки и техника, призванная в случае чего блокировать проход по улицам.

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