Демонстрации в Белоруссии
 

Демонстрации в Белоруссии. Фото: AP/Scanpix

На Октябрьской площади в Минске в воскресенье, 26 марта, сотрудники ОМОНа задержали десятки граждан, пришедших на площадь в знак солидарности сзадержанными накануне на несанкционированной акции против политики властей Белоруссии.

Около 100 человек по призыву сообщества «Студенты Беларуси» пришли сегодня в центр Минска с требованием освободить политзаключенных, задержанных на День Воли, они также потребовали отставки президента Александра Лукашенко.

По неофициальным данным, правоохранительные органы в субботу задержали от 700 до 1000 участников «Марша рассерженных белорусов»,

которые намеревались пройти от Национальной академии наук через центр города. Заранее запланированное, но не согласованное с властями шествие, приуроченное к 99-летию образования Белорусской народной республики (БНР), так и не состоялось.

«Марш рассерженных белорусов» должен был стать продолжением серии протестных выступлений против президентского указа о тунеядцах.

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В воскресенье в районе Октябрьской площади, Купаловского театра и Дворца Республики продолжили дежурить милицейские автозаки. Сотрудники милиции сначала предупредили собравшихся о незаконности их действий и попросили разойтись, затем начались задержания. Задержания происходили не только на Октябрьской площади, но и на подходе к ней. На самой Октябрьской площади остались только ОМОНовцы и журналисты, которых не трогают.

В центре Минска продолжают оставаться сотни работников милиции, десятки автозаков и другой специальной техники.

Белорусская полиция разобралась с оппонентами Александра Лукашенко

Фото: Белорусская полиция разобралась с оппонентами Александра Лукашенко0

Как сообщают белорусские правозащитники, задержания солидарных с арестованными прошли сегодня и в других городах Белоруссии. По данным Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), в Бобруйске (Могилевская область) задержаны более 15 человек, среди них редактор «Бобруйского курьера» Анатолий Санотенко, журналисты Андрей Шобин и Виктор Масалович. В Орше (Витебская область), где на центральную площадь города вышли около 100 человек, среди задержанных - редактор регионального сайта orsha.eu Игорь Казмерчак. Прошли задержания в Борисове (Минская область) и Речице (Гомельская область). В Минске задержан блогер Роман Протасевич.

Как сообщил незарегистрированный правозащитный центр «Весна», из сотен задержанных накануне в районных управлениях внутренних дел к утру оставались примерно около 100 человека. Некоторых из задержанных отпускали без составления протоколов, в отношении других были заведены дела об административном правонарушении - участии в несанкционированном массовом мероприятии.




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