В Берлине автомобиль врезался в группу велосипедистов

В берлинском районе Ванзе автомобиль врезался в группу велосипедистов, в результате чего пострадали минимум четыре человека, сообщает Berliner Morgenpost.
ЧП произошло около полудня в воскресенье, 26 марта, о время велогонки , организованной Велосипедным спортивным клубом Шарлоттенбурга. В результате аварии пострадали велосипедисты и один судья.
Согласно первоначальным данным полиции, произошедшее - несчастный случай.
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